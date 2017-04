© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Il Giornale in edicola apre con la Champions League e la sfida fra Barcellona e Juventus coi bianconeri alla ricerca della consacrazione. “La Juve cerca la laurea”, è il titolo scelto dal quotidiano che continua sottolineando la gara speciale di due uomini in particolare: “Allegri e il Pipita hanno un tabù da sfatare. Qui il tecnico è sempre stato eliminato e Higuain non ha mai segnato. Stasera serve un suo gol”.