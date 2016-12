Il Giornale titola: "La Juve tiene sulle spine Allegri ma gli regala Rincon"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Juve tiene sulle spine Allegri ma gli regala Rincon". Questo il titolo de il Giornale oggi in edicola. Il ko in Supercoppa rilancia il tormentone sul tecnico: bianconeri agitati, in arrivo il venezuelano. Intanto Bettega si dissocia dalle polemiche: "Cosa si vuole di più".