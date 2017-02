© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino di questa mattina celebra la squadra di Sarri titolando: "Napoli macchina da gol". In Europa solo il Monaco di Falcao ha segnato di più in campionato. Gli azzurri sono sullo stesso piano di squadre come il Barcellona e si dimostrano ogni settimana che passa sempre più all'altezza del big match di Champions contro il Real Madrid.