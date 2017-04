© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua il duello per il secondo posto fra Roma e Napoli. Quest'oggi Il Mattino propone i quattro motivi per il quale il finale di stagione può sorridere alla formazione di Maurizio Sarri. "Champions. Il Napoli va a mille. Adesso è la Roma ad avere paura". Fra i motivi evidenziati una condizione atletica superiore, un attacco in forma, un calendario migliore e un rendimento esterno praticamente da record.