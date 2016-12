Il Mattino: Pavoletti e il recupero. Obiettivo Pescara il 15/01

© foto di Andrea Piras

Ieri la prima parte di visite mediche, oggi la seconda. Come da prassi, anche l'avventura di Leonardo Pavoletti al Napoli inizia sotto il segno dei controlli sanitari. Visto l'infortunio che ha tenuto il bomber toscano lontano dai campi negli ultimi mesi un occhio di riguardo è d'obbligo e il punto della situazione arriva dalle pagina de Il Mattino che parla di un programma specifico di riabilitazione per il ginoccio a partire da domani assieme allo staff azzurro. Poi il via libera al campo, magari già nei primi giorni di gennaio, con il sogno di averlo fra i convocati per il match col Pescara del 15.