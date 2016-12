Il Mattino: "Pavoletti, primo abbraccio con Sarri. Comincia l'avventura"

© foto di Andrea Piras

"Pavoletti, primo abbraccio con Sarri. Può cominciare l'avventura azzurra": Il Mattino, in edicola oggi, analizza nelle sue pagine interne l'atteso arrivo del centravanti in casa Napoli. Ieri incontro col tecnico,poi focus sulle condizioni fisiche dell'ormai ex attaccante del Genoa: per i primi due giorni lavorerà in maniera personalizzata, poi in gruppo. Il ritorno in campo è previsto per il 15 gennaio.