Champions ma non solo. Su Il Mattino trova ampio spazio anche il campionato e le scelte di formazione in vista della gara col Genoa. "Col Genoa largo all'ex Pavoletti, anche Milik si scalda", il titolo del quotidiano che spiega come anche Hysaj potrebbe avere un turno di stop in favore di Maggio.