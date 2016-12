Il Mattino sul Napoli: "Febbre Real, 4mila ticket via in mezz'ora"

© foto di Federico De Luca

"Febbre Real, 4mila ticket via in mezz'ora". L'attesa per la sfida di Champions League alle Merengues, in casa Napoli, toglie addirittura spazio all'acquisto ormai imminente di Leonardo Pavoletti. È quello riportato in testa il titolo in prima pagina de Il Mattino. Già esauriti i biglietti delle tribune, riporta il quotidiano, che evidenzia come i prezzi alti non abbiano spaventato i tifosi azzurri, evidentemente entusiasti dell'incrocio pur complicato con i galacticos. "Il fenomeno" è poi il titolo delle pagine interne: il riferimento è allo splendido pubblico del San Paolo.