© foto di Insidefoto/Image Sport

Spazio alle squadre romane sul quotidiano Il Messaggero che, in prima pagina, titola in taglio alto: “Roma, l’Atalanta per crederci ancora. La Lazio prova a ripartire da Genova”. I giallorossi sfideranno infatti la Dea per provare a restare sulla scia della Juventus, mentre i biancocelesti dovranno dimenticare lo 0-3 interno di domenica scorsa contro il Napoli e proveranno a farlo in casa del grifone.