Il Messaggero celebra "Un anno di Totti"

"Un anno di Totti". Il Messaggero apre le sue pagine sportive con la celebrazione di Francesco Totti. Il 2016 del capitano della Roma, spiega il quotidiano, è stato un crescendo: dalle liti con Spalletti alla super partita col Torino, fino al rinnovo della discordia. I numeri del Pupone? Due presenze in Champions League e 17 in Serie A, ma solo una da titolare. Quattro gare in Europa League: nel complesso sono 448 i minuti in campo nel 2016 di Totti. Con che risultati: 6 gol, una doppietta, 5 assist e 3 ammonizioni. E in Serie A ha segnato un gol ogni 75 minuti.