Il Messaggero: "Lazio, errori e rabbia"

© foto di Federico Gaetano

"La Lazio non ci sta". Il Messaggero apre così le proprie pagine sportive sui biancocelesti, con le recriminazioni laziali dopo il 2-2 contro il Genoa. "Lazio, errori e rabbia" si legge all'interno: la squadra di Inzaghi sbaglia tanto, ma per il quotidiano sbaglia di più l'arbitro Maresca, che non ha assegnato alla truppa capitolina due rigori "solari".