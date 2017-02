Il Messaggero, Lazio: "Soldi, sponsor e stadio"

© foto di Federico De Luca

Sono giorni importanti questi per la Lazio. Tre i fronti caldi, come scrive Il Messaggero per la società di Claudio Lotito. "Soldi, sponsor e stadio" titola il quotidiano capitolino per fare il punto della situazione fra i biancocelesti: "Rinnovato fino al 2022 l'accordo con la Macron: il marchio di Bologna verserà nelle casse di Lotito 20 milioni in 5 anni. Inserita una clausola per la partnership nell'eventuale costruzione di un nuovo impianto. Biglia, a breve la firma"