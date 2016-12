© foto di Federico De Luca

Si parla di mercato anche per la Lazio sulle pagine de Il Messaggero. "Lazio, Sportiello di uscita" è il titolo del pezzo con il quale si parla dell'estremo difensore dell'Atalanta come contropartita nell'operazione Berisha, per diventare così l'erede di Marchetti. "Con la società bergamasca - si legge ancora - c'è ancora in piedi la trattativa per Paloschi. Ma la punta arriverà solo se partirà Djordjevic".