© foto di Federico Gaetano

E' un finale di stagione "A carte scoperte" quello che dovrà affrontare la Roma. Come scrive quest'oggi Il Messaggero: "Dal secondo posto da difendere al contratto di Spalletti ai rinnovi di De Rossi e Totti: basta parole, fuori la verità. Rinviare ancora le scelte non fa bene né alla squadra né al club che deve programmare per tempo il suo futuro".