© foto di www.imagephotoagency.it

Prima pagina dello sport su Il Messaggero dedicata alla Juventus e alla sfida contro il Barcellona in Champions League. “Juve, la notte del giudizio” è il titolo scelto dal quotidiano

che continua: “Champions, contro il Barcellona i bianconeri partono dal 3-0 dell'andata in un Camp Nou che si annuncia un inferno”. Allegri ai suoi: “Dovremmo giocare come se fosse una gara secca”; Luis Enrique avverte: “Possiamo fare tre gol in tre minuti”.