© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Diverbi d'Italia". Cinque giorni dopo Juventus-Inter non si placano le polemiche. Elkann provoca i nerazzurri: "Non sanno perdere, eppure sono abituati". La risposta immediata di Massimo Moratti e del club interista: "Non li abbiamo mai chiamati in causa, noi penalizzati da decisioni arbitrali".