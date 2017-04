Il Quotidiano Sportivo utilizza un gioco di parole per celebrare l'evento storico del passaggio del club di Berlusconi in mani cinesi: "Cin Cin Milan". Storica svolta nel nostro calcio: i rossoneri ceduti nelle mani di Yonghong Li per una cifra vicina a 830 milioni di euro. Il derby di domani sarà utilizzato come la prima presentazione ai tifosi milanisti.