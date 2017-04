© foto di www.imagephotoagency.it

"Attacco totale". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. E' la notte di BArcellona-Juventus. I bianconeri partono dal 3-' ma contro i fenomeni non basta. Allegri: "Bisogna far gol". In centomila al Camp Nou per bissare l'impresa col PSG.