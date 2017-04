© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Quotidiano Sportivo dedica ampio spazio alla Juventus in vista della sfida di domani contro il Barcellona: "La Joya torna a brillare". Paulo Dybala, in forse a causa di un piccolo acciacco post Pescara, ha recuperato e sarà regolarmente in campo per battere i blaugrana in Champions League.