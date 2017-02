Il Resto del Carlino: "Carpi, è il momento più delicato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Carpi, è il momento più delicato", scrive questa mattina Il Resto del Carlino. Al Cabassi arriva il Cesena, per la prima volta i biancorossi fuori dalla zona playff. Castori: "La loro classifica è bugiarda. Mbakogu? Il suo arrivo non deve dividere, sono certo che unirà tutti con le sue prestazioni, è in gran forma".