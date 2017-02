© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle più belle sorprese del campionato, ovvero Pellegrini del Sassuolo ieri ha dichiarato: "Non vogliamo accontentarci". Questa è l'apertura sugli emiliani per quanto riguarda l'edizione di Modena de Il Resto del Carlino. Il giocatore poi ha aggiunto: "Siamo impegnati solamente in campionato e ci sentiamo in dovere di migliorare ancora".