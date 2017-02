© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione di Modena de Il Resto del Carlino di questa mattina apre le pagine dedicate al Sassuolo titolando: "Pellegrini, tesoretto neroverde". Il talento appena ventenne, venne preso nel 2015 per poco più di un milione, oggi ne vale almeno 12. Piace alle big: la Roma è in agguato in vista della prossima estate.