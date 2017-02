© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Resto del Carlino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Voltiamo pagina". Dopo il 7-1 subito in casa contro il Napoli, la squadra di Donadoni si appresta a incontrare domani il Milan nel recupero di campionato. Un'occasione d'oro per dimenticare la brutta parentesi contro gli azzurri e per riprendere a far punti dopo una gara che entrerà negativamente nella storia del club.