Il Secolo XIX: "Allarme Torreira". Il doriano è al centro del mercato

© foto di Federico De Luca

Le sirene di mercato arrivate in casa Samp per Lucas Torreira hanno proprio il suono di un "allarme" ed è così che titola Il Secolo XIX nella giornata di oggi per analizzare il futuro del centrocampista ex Pescara. "I grandi club italiani e stranieri seguono il regista doriano e il suo procuratore chiede un ritocco all'ingaggio. Ma la società è tranquilla: 'Ha un contratto fino al 2020'".