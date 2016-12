Il Secolo XIX: "Ballo Sudamericano". Pinilla e Iturbe per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si lavora sull'attacco della formazione di Ivan Juric in questi giorni in casa Genoa. "Ballo Sudamericano" è il pezzo con cui fa il punto della situazione Il Secolo XIX. Dopo aver salutato Pavoletti, direzione Napoli, il Grifone ha avviato il "pressing su Pinilla per respingere l'assalto del Veracruz. Iturbe entra nella trattativa con la Roma per Rincon".