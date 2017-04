© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un finale di stagione per la Sampdoria di studio in vista della prossima stagione. Una valutazione, o meglio, un "Esame di idoneità" come scrive Il Secolo XIX che vedrà Marco Giampaolo analizzare tutti gli elementi della rosa per comporre quella della prossima stagione. "Per il futuro - si legge sul quotidiano ligure - Giampaolo 'rimanda' Bereszynski. E non solo lui".