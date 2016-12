Il Secolo XIX sulla Samp: "Bereszynski vicinissimo"

© foto di Federico De Luca

"Bereszynski vicinissimo. Scambio Pereira-Djuricic". Il Secolo XIX riassume così il mercato della Sampdoria: per l'esterno polacco Bartosz Bereszyński è vicino l'affondo decisivo. Affare ancora non chiso, ma dalla Samp filtra ottimismo. Come ci sono buone impressioni sullo scambio col Benfica, avente ad oggetto il giovane difensore portoghese e il centrocampista serbo. Capitolo Torreira: il problema è il ritocco dell'ingaggio. L'ultima offerta è stata rifiutata dall'agente del giocatore, con Roma, Siviglia e Porto che continuano a corteggiarlo.