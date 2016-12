Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Natale in bianco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Natale in bianco". Questo il titolo de Il Secolo XIX oggi in edicola dopo il pareggio per 0-0 tra la Sampdoria e l'Udinese. Blucerchiati poco pericolosi, non basta l'ingresso in campo di Schick. Nel secondo tempo le squadre si accontentano del pari.