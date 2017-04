Il Tempo: "Resa Roma, rabbia Lazio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Resa Roma". E "Rabbia Lazio". Prima pagina de Il Tempo in linea con altre valutazioni domenicali sui due pareggi di giallorossi e biancocelesti. I primi sono bloccati dall'Atalanta (1-1) e vedono la Juve volare a +8; i secondi pareggiano a Genova (2-2), ma in questo caso da evidenziare vi sono soprattutto i due rigori non concessi.