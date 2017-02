Inter, Corriere: “Sconto solo per Perisic, Icardi resta fuori”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno sconto di un quarto della pena per l’Inter, né più né meno di quanto atteso. La Prima sezione della Corte Sportiva d’Appello della Figc ha ridotto da due a una le giornate di squalifica per Ivan Perisic (il secondo turno è stato commutato in 10 mila euro di multa) e ha mantenuto a due quelle di Mauro Icardi, pure lui multato di 10 mila euro. Il croato salterà solo la gara di domani contro l’Empoli, mentre il capitano sarà assente anche nella trasferta di Bologna, spiega Il Corriere della Sera. Si chiude così la settimana incandescente del dopo Juventus-Inter, con i nerazzurri che pagano le intemperanze e le accuse all’arbitro Rizzoli e all’addizionale Orsato.