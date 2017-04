Inter, Gazzetta dello Sport: “Pioli al bivio: o la va o la spacca”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby delicatissimo per Pioli. A prescindere dalle dichiarazioni più o meno ufficiali dei dirigenti, è infatti chiara almeno una cosa: perdere contro il Milan avvicinerebbe allo zero le possibilità di riconferma sulla panca nerazzurra. “Al momento dell’ingaggio, noi gli abbiamo chiesto l’Europa League, non la Champions”, fanno sapere da corso Vittorio Emanuele, spiega La Gazzetta dello Sport. Ma scivolare a -5 dai rossoneri equivarrebbe ad alzare di fatto bandiera bianca anche nella corsa all’Europa “minore”. E la sensazione è che pure il pareggio sarebbe moneta povera per il 51enne parmigiano.