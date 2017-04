Inter, Gazzetta: "Icardi, la festa e poi il pianto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Icardi, la festa e poi il pianto. La Gazzetta dello Sport nelle pagine interne analizza nel dettaglio il finale di gara dell'Inter con Icardi accovacciato su se stesso a fine gara con la faccia trasfigurata - si legge - dalla delusione e poco cambia se le lacrime siano davvero scappate o meno. La delusione dell'argentino al fischio finale è l'emblema di una squadra che si sa buttare via come nessuno: "Andiamo a casa a testa bassa, a volte siamo presuntuosi, pensiamo che tutto sia facile, ma non lo è" le parole da leader dell'attaccante alla tv ufficiale del club, ribadendo quel 'presuntuosi' speso già da Ausilio dopo Crotone.