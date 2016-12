Inter, La Gazzetta dello Sport: “Mai così Icardi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Mai così Icardi”. Così La Gazzetta dello Sport titola sull'attaccante dell'Inter, sottolineando il rendimento dell'ex Sampdoria. Il centravanti argentino, a quota 61 reti in Serie A con i nerazzurri, vuole superare i connazionali Milito e Angelillo. L'ex Genoa si è fermato a 62 in campionato. Poi, a 68, ci sarà Antonio Valentin Angelillo. Il primo rappresenta uno dei simboli del Triplete, il secondo è stato nerazzurro dal 1957 al 1961 senza alzare trofei ma entrando nella storia del calcio italiano per i 33 gol segnati nel 1958-59.