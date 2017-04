Inter-Milan alle 12.30, Tuttosport: “Grosso derby a Chinatown”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter-Milan apre il 32esimo turno di campionato, mentre Tuttosport riserva spazio in prima pagina alla gara di San Siro in programma alle 12.30. “Grosso derby a Chinatown”, il titolo del giornale che sottolinea come il match meneghino abbia registrato quattro milioni di euro di incasso. Si tratta, inoltre, del primo derby tutto cinese dopo la cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi.