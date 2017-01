Inter, questa sera linea mediana da cento milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza fare i precisini, di cui si dice un gran bene, è giusto sottolineare che l’asse centrale dell’Inter di questa sera varrà oltre 100 milioni, scrive La Gazzetta dello Sport. Conti spiccioli, conti che non si tramutano in gol e assist. Conti che però ricordano come tra Roberto Gagliardini, Geoffrey Kondogbia e Joao Mario il club gestito da Suning abbia speso circa 108 milioni, bonus compresi, per assicurarsi i loro cartellini. Stefano Pioli questa sera poggerà su di loro per il lavoro più importante, quello di appoggio alla manovra offensiva e di equilibrio nei periodi di non possesso palla.