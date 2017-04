Juve e Roma Corriere della Sera: “C'è ancora vita sul pianeta scudetto”

© foto di Federico Gaetano

C’è ancora vita sul pianeta scudetto? La classifica dice di sì, perché i 6 punti che separano Juve e Roma - con lo scontro diretto il 14 maggio all’Olimpico - non sono impossibili da rimontare. La partita che i bianconeri hanno giocato martedì contro il Barcellona, nell’andata dei quarti di Champions League, fa invece pensare il contrario, spiega il Corriere della Sera. In ogni caso, per non avere rimpianti, la Roma deve fare una cosa sola: provare a vincerle tutte, a partire dalla sfida di oggi all’Atalanta rimaneggiata.