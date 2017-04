Juve, la prima pagina di Tuttosport: “Pipita, prove di Barça”

© foto di www.imagephotoagency.it

Consueto spazio riservato alla Juventus sulla prima pagina di Tuttosport, che titola: “Pipita, prove di Barça”. Bianconeri in campo oggi a Pescara con i tre ‘tenori’ in campo, mentre Higuain prende la mira per il ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona al Camp Nou.