Juve, La Stampa: “Cento di questi Allegri”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è davvero da stare Allegri, a partire dal diretto interessato, Massimiliano, e a seguire con la Juve, che con lui ha vinto come mai le era capitato nella storia, al traguardo delle cento partite in campionato. Lo straccerà domani a Cagliari e, come si diceva una volta, comunque vada sarà un successo, racconta questa mattina La Stampa. Finora, in serie A, ha razziato punti come nessuno: più di Carcano, al timone nel quinquennio bianconero degli Anni Trenta, più dello scatenato Conte, dei due governi Lippi e dell’epopea del Trap.