Juventus, Gazzetta: "Dybala, caviglia gonfia ma può recuperare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La caviglia di Dybala è gonfia, ma col Barça può farcela. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando del problema rimediato dall'argentino, per un fallo subito da Muntari, che gli ha provocato una lieve distorsione. L'argentino è uscito dallo stadio senza zoppicare e - si legge - con le giuste terapie dovrebbe riuscir emercoledì ad entrare al Camp Nou per giocare titolare. Per ora è stato applicato un tutore mobile capace di tenere ferma l'articolazione per poi monitorarla di nuovo nelle prossime ore.