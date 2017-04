Juventus, La Stampa titola: “A guardia alta”

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso che non può più dare il cattivo esempio, Massimiliano Allegri s’accontenta di dispensare buoni consigli: “A Pescara c’è già un precedente: la Juve veniva da una Coppa Uefa appena vinta e prese una bella batosta”. Era il 30 maggio 1993, i bianconeri avevano appena strapazzato il Borussia Dortmund e alzato il trofeo, ma sulle rive dell’Adriatico finì 5-1: con un gol di Allegri, molto talento e sconfinata sregolatezza, spiega il quotidiano La Stampa. Da allenatore, vent’anni abbondanti dopo, gli tocca un minimo di equilibrio in più, per sé e la squadra: dunque, tra la notte di Champions con il Barcellona e il bis della prossima settimana, sarà meglio tenere alta la guardia.