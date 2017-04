L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Zampata a Pioli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Za(m)pata a Pioli, titola quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito al derby cinese di ieri terminato 2-2. Il colombiano del Milan gela l'Inter al 97' e tiene i rossoneri in Europa. In taglio alto la doppietta di Higuain a Pescara e l'Atalanta che ferma sul pareggio la Roma.