L'Eco di Bergamo: "Atalanta, una cooperativa. Kurtic la sorpresa"

Analisi dell'anno solare dell'Atalanta sulle pagine dell'Eco di Bergamo. "Una cooperativa. Kurtic in testa a sorpresa" è il titolo delle classifiche di rendimento, con lo sloveno ex Toro e Fiorentina primo per presenze e gol insieme ad Alejandro Gomez. Fra i top del 2016 orobico anche Salvatore Masiello, primo per minuti giocati.