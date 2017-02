Apertura de L'Eco di Bergamo dedicata ad Alejandro Gomez. Il Papu è stato ospite in redazione per parlare della stagione della Dea, facendo anche una promessa. "E' un onore essere il leader di questa Atalanta. Vorrei segnare almeno dieci gol. Non avevo mai giocato così bene e se andiamo in Europa il prossimo anno giocherò ancora qui".