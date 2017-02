"Via dei sogni. L'Atalanta verso l'Europa", è il titolo del pezzo principale de L'Eco di Bergamo sul momento della formazione di Gian Piero Gasperini in vista ai possibili scenari internazionali dei nerazzurri. "Dal 27 luglio i preliminari, due turni per entrare nei giorni a quattro squadre che partono il 14 settembre. A Reggio Emilia le partite interne, la finale il 16 maggio 2018 a Lione (Francia). Per la società niente soldi fino ai gironi".