© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Taglio centrale per il calcio e il Cagliari sulla prima pagina de L'Unione Sarda in edicola che esalta il lavoro del settore giovanile del club dopo che contro il Chievo Verona sono scesi in campo in maglia rossoblù ben quattro giocatori sardi: “Il Cagliari sventola i Quattro Mori”, il titolo con riferimento alla bandiera dell'isola. “Murru, Deiola, Barella, Sau. Col Chievo quattro sardi in campo. Non succedeva dal 2015, il settore giovanile sforna talenti”.