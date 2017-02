© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro la Juventus di domenica in casa Cagliari si lavora alacremente per avere la miglior formazione possibile a disposizione. Di questo si parla sulle colonne de L'Unione Sarda con un pezzo dal titolo "Borriello e Farias migliorano". Sulla via del completo recupero anche Sau e Padoin mentre Ibarbo è ok.