© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Unione Sarda di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sconfitta del Cagliari contro l'Atalanta per 2-0: "Così non va". I sardi, dopo un avvio choc non riescono a reagire concludendo la partita senza aver effettuato neanche un tiro in porta. E domenica arriva la Juventus...