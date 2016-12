L'Unione Sarda: "Il campione è Pisacane"

© foto di Federico De Luca

"Il campione è Pisacane". Apre così oggi L'Unione Sarda, che in prima pagina punta sul laterale difensivo del Cagliari. Premiato ieri come calciatore dell'anno dal Guardian, Fabio Pisacane, ricorda il quotidiano, ha esordito in Serie A il 18 settembre scorso per poi raccontare la sua storia, la sconfitta della sindrome di Guillan-Bissè, nell'intervista del post-partita.