La Gazzetta dello Sport: “Dzeko! Roma non molla”

La Gazzetta dello Sport in prima pagina riserva spazio alla Roma, che ieri ha superato il Chievo Verona consolidando il secondo posto. “Dzeko! Roma non molla”, il titolo del quotidiano in merito al successo per 3-1 sul Chievo all'Olimpico. Il bosniaco ha messo a segno la seconda rete della formazione di Luciano Spalletti. I giallorossi ora hanno quattro punti in meno della Juve, che però dovrà recuperare una gara di campionato visto l'impegno odierno in Supercoppa contro il Milan.