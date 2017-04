La Gazzetta dello Sport: "E' tornato il Venezia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"E' tornato il Venezia". La Gazzetta dello Sport celebra così il ritorno dei lagunari in Serie B. "SuperPippo lo riporta in B dopo 12 anni", si legge nelle pagine interne: per il tecnico, la promozione con tre giornate d'anticipo rappresenta una sorta di riscatto dopo l'esperienza non positiva al Milan.